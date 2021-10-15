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Количество свободных коек для коронавирусных пациентов в Одессе за сутки сократилось в три раза

Количество свободных коек для коронавирусных пациентов в Одессе за сутки сократилось в три раза

Киев  •  УНН

 • 15717 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. За сутки количество свободных коек для коронавирусных пациентов в больницах Одессы сократилось на более чем три раза — с 79 до 25. Такие данные опубликовала пресс-служба Одесского горсовета, передает УНН.

Согласно данным мэрии по состоянию на 15 октября из 902 коронавирусных пациентов больниц Одессы в тяжелом состоянии находятся 565 человек. Это на 63 больше, чем днем ранее. 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в городе на 368 заболевших стало больше. Выздоровели 198 жителей города, 8 скончались.

На сегодняшний день 376 тысяч одесситов прошли вакцинацию. Из них 212 тысяч вакцинированы первой дозой и 163 тысячи — двумя.

В целом с начала эпидемии на 14 октября 2021 года в Одессе зарегистрированы 78 033 случаев заболевания COVID-19. В городе зарегистрированы 67 506 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 8537 одесситов, скончались −1930.

Украинские Национальные Новости

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УНН-Одесса

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