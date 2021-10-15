Кількість вільних ліжок для коронавірусних пацієнтів в Одесі за добу скоротилося в три рази

Згідно з даними мерії станом на 15 жовтня з 902 коронавірусних пацієнтів лікарень Одеси у важкому стані знаходяться 565 осіб. Це на 63 більше, ніж днем раніше. 12 з них підключені до апаратів ШВЛ. За добу в місті на 368 хворих стало більше. Одужали 198 жителів міста, 8 померли.

На сьогоднішній день 376 тисяч одеситів пройшли вакцинацію. З них 212 тисяч вакциновані першою дозою і 163 тисячі — двома.

В цілому з початку епідемії на 14 жовтня 2021 року в Одесі зареєстровані 78 033 випадків захворювання COVID-19. У місті зареєстровано 67 506 випадків одужання від COVID-19, продовжують хворіти 8537 одеситів, померли −1930.