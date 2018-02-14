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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65685 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 80413 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83134 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Количество сделок купли-продажи на рынке недвижимости в 2017 году стало рекордным - эксперт

Количество сделок купли-продажи на рынке недвижимости в 2017 году стало рекордным - эксперт

Киев  •  УНН

 • 10337 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В 2017 году на рынке недвижимости было заключено рекордное за последние 5 лет количество сделок купли-продажи. Об этом рассказал представитель консалтинговой компании UTG Константин Олейник, пишет УНН.

Согласно статистическим данным, в 2017 году на рынке жилой недвижимости был установлен абсолютный рекорд.

"По итогам прошедшего года было заключено на 7% больше сделок купли-продажи, нежели в 2016 году, что является абсолютным рекордом за последние 5 лет. Следует учесть, что в данную статистику не входят инвестиционные договора, которые заключают большинство застройщиков. Иными словами, еще существует некий отложенный массив покупателей квартир, которые оформили сделку в 2017 году, и оформят договора лишь в 2018 году, когда комплексы будут введены в эксплуатацию", - сообщил эксперт.

Как сообщал УНН, 2017 год также стал рекордным по количеству возводимых за последние годы новостроек – в столице количество новых объектов выросло на треть.

Напомним, что в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположение объекта, а прежде всего на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой" имеет за плечами более чем 60-летнюю историю успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе в компании находится около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2017 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В 2017 году компания начала работу над рядом новых объектов, в том числе "Манхэттен", "Миракс", "Медовый", Каховская. Сейчас они находятся в активных стадиях строительства. Например, на Каховской уже куплено почти 50% квартир.

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