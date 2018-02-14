Количество сделок купли-продажи на рынке недвижимости в 2017 году стало рекордным - эксперт

Согласно статистическим данным, в 2017 году на рынке жилой недвижимости был установлен абсолютный рекорд.

"По итогам прошедшего года было заключено на 7% больше сделок купли-продажи, нежели в 2016 году, что является абсолютным рекордом за последние 5 лет. Следует учесть, что в данную статистику не входят инвестиционные договора, которые заключают большинство застройщиков. Иными словами, еще существует некий отложенный массив покупателей квартир, которые оформили сделку в 2017 году, и оформят договора лишь в 2018 году, когда комплексы будут введены в эксплуатацию", - сообщил эксперт.

Как сообщал УНН, 2017 год также стал рекордным по количеству возводимых за последние годы новостроек – в столице количество новых объектов выросло на треть.

Напомним, что в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположение объекта, а прежде всего на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой" имеет за плечами более чем 60-летнюю историю успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе в компании находится около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2017 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В 2017 году компания начала работу над рядом новых объектов, в том числе "Манхэттен", "Миракс", "Медовый", Каховская. Сейчас они находятся в активных стадиях строительства. Например, на Каховской уже куплено почти 50% квартир.