Кількість угод купівлі-продажу на ринку нерухомості у 2017 році стала рекордною - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У 2017 році на ринку нерухомості було укладено рекордну за останні 5 років кількість угод купівлі-продажу. Про це розповів представник консалтингової компанії UTG Костянтин Олійник, пише УНН.
Згідно зі статистичними даними, у 2017 році на ринку житлової нерухомості був встановлений абсолютний рекорд.
"За підсумками минулого року було укладено на 7% більше угод купівлі-продажу, ніж в 2016 році, що є абсолютним рекордом за останні 5 років. Слід врахувати, що в цю статистику не входять інвестиційні договори, які укладають більшість забудовників. Іншими словами, ще існує якийсь відкладений масив покупців квартир, які оформили угоду в 2017 році, і оформлять договори лише в 2018 році, коли комплекси будуть введені в експлуатацію", - повідомив експерт.
Як повідомляв УНН, 2017 рік також став рекордним за кількістю споруджуваних за останні роки новобудов - у столиці кількість нових об'єктів виросла на третину.
Нагадаємо, що в умовах насиченості ринку житлової нерухомості пропозиціями експерти радять інвестору ретельно підходити до вибору житла і звертати увагу не лише на ціну або розташування об'єкта, а перш за все на репутацію забудовника і досвід в реалізації проектів. Наприклад, найбільший столичний забудовник Холдингова компанія "Київміськбуд" має за плечима більш ніж 60-річну історію успішної роботи в сфері будівництва. На сьогоднішній день у роботі в компанії перебувають близько 1,5 млн кв. м нерухомості на різних стадіях.
Протягом 2017 року холдинг ввів в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. У 2017 році компанія почала роботу над низкою нових об'єктів, у тому числі "Манхеттен", "Міракс", "Медовий", Каховська. Зараз вони перебувають у активних стадіях будівництва. Наприклад, на Каховській вже куплено майже 50% квартир.