Количество транзакций на рынке жилья растет – эксперт

“Количество транзакций за последние 3 года по Киеву — это увеличение. И увеличение в принципе по всей Украине. Но здесь есть два рынка — первичный и вторичный, и иногда первичный применяет схему вторичного рынка и очень тяжело сказать это купленная недвижимость на вторичке или построенная. С увеличением объемов строительства увеличилось количество транзакций и увеличение постоянно есть”, — отметил эксперт.

Кудояр считает, что в некоторых районах количество сделок по покупке жилья от застройщика составляет три четверти от общего числа.

“Сегодня две третьи всех сделок, а есть районы, где три четверти — это сделки на первичном рынке. Первичка более доступна, там есть программы рассрочек, кредиток, там нужно платить в гривне, не нужно риелторам платить, не нужно платить всю сумму сразу. Ну и это красиво, современно и новое жилье. Молодежь предпочитает ее, первичка более живая”, — считает эксперт.

Как сообщал УНН, в Украине высокий запрос на жилье, а в последние годы инвесторы стали отдавать предпочтение новостройкам. Как рассказал президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, запрос на новые объекты от застройщика очень велик.

“Запрос на новые объекты, по крайней мере, в „Киевгорстрое“, очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%”, — рассказал Кушнир.

Прогнозируя рост цен, застройщик обратил внимание на целый ряд финансовых инструментов, которыми может воспользоваться инвестор. Речь идет о скидке при полной оплате жилья, об рассрочке, ипотеке или же долевом участии. Последние три инструмента делают возможным приобретение жилья при условии отсутствия у потенциального инвестора всей суммы стоимости жилья.

“Программы лояльности были, есть и будут. Все квартиры от „Киевгорстроя“ можно купить за полную стоимость со скидкой, в рассрочку или с помощью ипотечного кредита, как единолично, так и при долевом участии. У каждой программы свои преимущества. Покупая на этапе „котлована“, человек имеет не только самую низкую стоимость квадратного метра, но и широкий выбор планировок, а если еще и за полную стоимость, то экономия на покупке составляет до 10-15%, это существенные суммы”, — пояснил президент холдинга.