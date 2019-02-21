Кількість транзакцій на ринку житла зростає - експерт

"Кількість транзакцій за останні 3 роки по Києву - це збільшення. І збільшення в принципі по всій Україні. Але тут є два ринки - первинний і вторинний, і іноді первинний застосовує схему вторинного ринку і дуже важко сказати, це куплена нерухомість на вторинному ринку або побудована. Зі збільшенням обсягів будівництва збільшилася кількість транзакцій і збільшення постійно є", - зазначив експерт.

Кудояр вважає, що в деяких районах кількість угод з купівлі житла від забудовника становить три чверті від загального числа.

"Сьогодні дві треті всіх угод, а є райони, де три чверті - це угоди на первинному ринку. Первинна нерухомість більш доступна, там є програми розстрочок, кредиток, там потрібно платити в гривні, не потрібно ріелторам платити, не потрібно платити всю суму відразу. Ну і це красиво, сучасно і нове житло. Молодь віддає перевагу її, первинка більш жива", - вважає експерт.

Як повідомляв УНН, в Україні високий запит на житло, а в останні роки інвестори стали віддавати перевагу новобудовам. Як розповів президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, запит на нові об'єкти від забудовника дуже великий.

"Запит на нові об'єкти, по крайній мірі, в" Київміськбуді ", дуже великий. Як і потреба людей в житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - розповів Кушнір.

Прогнозуючи зростання цін, забудовник звернув увагу на цілий ряд фінансових інструментів, якими може скористатися інвестор. Йдеться про знижку при повній оплаті житла, про розстрочення, іпотеку або ж пайову участь. Останні три інструменти роблять можливим придбання житла за умови відсутності у потенційного інвестора всієї суми вартості житла.

"Програми лояльності були, є і будуть. Всі квартири від "Київміськбуду" можна купити за повну вартість зі знижкою, в розстрочку або за допомогою іпотечного кредиту, як одноосібно, так і при пайовій участі. У кожної програми свої переваги. Купуючи на етапі "котловану", людина має не тільки найнижчу вартість квадратного метра, а й широкий вибір планувань, а якщо ще й за повну вартість, то економія на покупці становить до 10-15%, це істотні суми", - пояснив президент холдингу.