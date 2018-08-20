Число пострадавших в масштабном ДТП под Днепром выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Полиция в Днепропетровской области сообщила уточненные данные о количестве пострадавших в дорожной аварии под Днепром. Об этом рассказала пресс-секретарь патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко в эфире телеканала “112-Украина”, передает УНН.
“В результате столкновения травмы получили 18 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. У пассажиров диагностировано резаные раны от битого стекла, черепно-мозговые травмы, ушибы конечностей и гематомы. К счастью, в этой аварии никто не погиб. Самый молодой из пассажиров — 2000 года рождения”, - говорится в сообщении.
Напомним, ДТП произошла 20 августа около 7:00 на Полтавском шоссе вблизи пгт. Обуховка Днепровского района. По предварительным данным, автобус двигался по правой крайней полосе, когда его догнал грузовой автомобиль. В результате столкновения автобус с пассажирами перевернулся на правый бок.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Также выяснились подробности ночного ДТП в Киеве 20 августа. В результате аварии смертельно травмировалась женщина и в тяжелом состоянии госпитализирован 11-летний мальчик.