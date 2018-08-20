Кількість постраждалих у масштабній ДТП під Дніпром зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поліція у Дніпропетровській області повідомила уточнені дані про кількість постраждалих у дорожній аварії під Дніпром. Про це доповіла прес-секретар патрульної поліції у Дніпропетровській області Людмила Копиленко в ефірі телеканалу “112-Україна”, передає УНН.
“У результаті зіткнення травми отримали 18 осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані. У пасажирів діагностовано різані рани від битого скла, черепно-мозкові травми, забої кінцівок і гематоми. На щастя, в цій аварії ніхто не загинув. Наймолодший з пасажирів — 2000-го року народження”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ДТП сталася 20 серпня близько 7:00 на Полтавському шосе поблизу смт. Обухівка Дніпровського району. За попередніми даними, автобус рухався по правій крайній полосі, коли його наздогнав вантажний автомобіль. Внаслідок зіткнення автобус з пасажирами перекинувся на правий бік.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Також з’ясувались подробиці нічної ДТП у Києві 20 серпня. Унаслідок аварії смертельно травмувалась жінка і у тяжкому стані госпіталізований 11-річний хлопчик.