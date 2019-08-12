Число пострадавших из-за взрывов на арсенале в РФ возросло до 33
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части в Красноярском крае России выросло с 31 до 33 человек. Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ сообщает ТАСС, передает УНН.
"Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части возле поселка Каменка Ачинского района в настоящее время составляет 33 человека", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа на территории военной части в Красноярском крае РФ произошел взрыв. На этом же складе произошел пожар 5 августа, начались взрывы боеприпасов.