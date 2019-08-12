Кількість постраждалих через вибухи на арсеналі у РФ зросла до 33
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кількість постраждалих від вибухів боєприпасів у військовій частині в Красноярському краї Росії зросла з 31 до 33 осіб. Про це з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я РФ повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Загальна кількість постраждалих від вибухів боєприпасів на території військової частини біля селища Кам'янка Ачинського району наразі становить 33 людини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня на території військової частини в Красноярському краї РФ стався вибух. На цьому ж складі сталася пожежа 5 серпня, почалися вибухи боєприпасів.