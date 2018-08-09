Количество нарушений на Донбассе за неделю выросло более чем вдвое - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе на 63%. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
"На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 63%", - сообщил заместитель председателя СММ.
В целом, по словам Хуга, миссией было зафиксировано более 6,5 тыс. таких нарушений.
"Миссия отметила четырехкратное увеличение количества случаев использования вооружения, которое должно было быть отведенным. Среди них 86 случаев применения залпового огня", - добавил он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 44 раза нарушали режим прекращения огня.