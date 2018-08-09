Количество нарушений на Донбассе за неделю выросло более чем вдвое - ОБСЕ

"На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 63%", - сообщил заместитель председателя СММ.

В целом, по словам Хуга, миссией было зафиксировано более 6,5 тыс. таких нарушений.

"Миссия отметила четырехкратное увеличение количества случаев использования вооружения, которое должно было быть отведенным. Среди них 86 случаев применения залпового огня", - добавил он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 44 раза нарушали режим прекращения огня.