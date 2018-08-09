Кількість порушень на Донбасі за тиждень зросла більше ніж удвічі - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 63%. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 63%”, — повідомив заступник голови СММ.
Загалом, за словами Хуга, місією було зафіксовано понад 6,5 тис. таких порушень.
“Місія відзначила чотирикратне збільшення кількості випадків використання озброєння, яке повинно було бути відведеним. З-поміж них 86 випадків застосування залпового вогню”, — додав він.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 44 рази порушували режим припинення вогню.