Количество раненых из-за пожаров в Португалии увеличилось до 36

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 25298 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 68937 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 48740 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 94525 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 167340 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 263628 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 199187 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 263448 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286078 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223894 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 71463 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 77715 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 70859 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 67241 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 47481 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 14321 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 37672 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 342750 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 309616 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 394200 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 13154 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 20104 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 56819 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 263438 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 100274 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Количество раненых из-за пожаров в Португалии увеличилось до 36

Киев • УНН

 • 8045 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Количество раненых из-за природных пожаров, которые с прошлой пятницы бушуют в Португалии, увеличилось до 36 человек. Об этом сообщила представитель национального ведомства по гражданской защите Патриция Гаспар в четверг, передает УНН со ссылкой на Publico.

Количество раненых из-за пожаров в Португалии увеличилось до 36

"Общее количество раненых на данный момент составляет 36, при этом 35 человек имеют легкие ранения и 1 человек - в тяжелом состоянии", - цитирует Гаспар издание.

Как сообщается, среди раненных - 19 пожарных.

Люди главным образом пострадали из-за вдыхания дыма и получения небольших ран.

При этом на данный момент с района пожара перемещены 299 человек. Огонь распространился уже на более чем 100 км.

Напомним, природные пожары в Португалии начались в пятницу, 3 августа, в районе городка Моншики. Украинцев призвали не посещать охваченные пожарами районы Португалии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,491.43