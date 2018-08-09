Количество раненых из-за пожаров в Португалии увеличилось до 36

"Общее количество раненых на данный момент составляет 36, при этом 35 человек имеют легкие ранения и 1 человек - в тяжелом состоянии", - цитирует Гаспар издание.

Как сообщается, среди раненных - 19 пожарных.

Люди главным образом пострадали из-за вдыхания дыма и получения небольших ран.

При этом на данный момент с района пожара перемещены 299 человек. Огонь распространился уже на более чем 100 км.

Напомним, природные пожары в Португалии начались в пятницу, 3 августа, в районе городка Моншики. Украинцев призвали не посещать охваченные пожарами районы Португалии.