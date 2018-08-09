Кількість постраждалих від пожеж у Португалії зросла до 36 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кількість поранених через природні пожежі, які з минулої п'ятниці вирують у Португалії, збільшилася до 36 осіб. Про це повідомила представниця національного відомства з цивільного захисту Патриція Гаспар в четвер, передає УНН з посиланням на Publico.
"Загальна кількість поранених наразі становить 36, при цьому 35 осіб мають легкі поранення і 1 людина - у важкому стані", - цитує Гаспар видання.
Як повідомляється, серед поранених - 19 пожежних.
Люди головним чином постраждали через вдихання диму і отримання невеликих ран.
При цьому наразі з району пожежі переміщені 299 людей. Вогонь поширився вже на більш ніж 100 км.
Нагадаємо, природні пожежі у Португалії почалися в п'ятницю, 3 серпня, у районі містечка Моншіке. Українців закликали не відвідувати охоплені пожежами райони Португалії.