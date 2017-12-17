Количество подтопленных дворов увеличилось на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате сильных осадков на территории Закарпатской области состоялось подтопление 220 жилых домов, 982 дворов и 80 подвальных помещений в 8 районах края. Такие оперативные данные от УГСЧС в Закарпатской области по состоянию на 23.00 16 декабря, сообщает УНН.
Также остаются подтопленными 2405 гектаров сельхозугодий.
Кроме этого, подтоплено 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2100 метров (высота водяного покрова 10-20 см).
Отмечено, что жертв и пострадавших пока нет.
Подразделениями бассейнового управления водных ресурсов р. Тиса перекачано более 2,5 миллиона кубометров паводкового стока.
Для проведения аварийно-спасательных и противопаводковых работ привлечено 540 человек и 73 единицы техники.
Спасатели отмечают, что на территории Закарпатской области паводковая ситуация в верхних течениях рек Латорица, Тиса, Старая стабилизировалась и находится под контролем ГСЧС.
Как сообщал УНН, из-за паводка на Закарпатье эвакуировали почти полторы сотни человек.