Количество подтопленных дворов увеличилось на Закарпатье

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97839 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101781 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102140 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116162 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103247 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105764 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112649 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117227 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123048 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134774 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Количество подтопленных дворов увеличилось на Закарпатье

Количество подтопленных дворов увеличилось на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 10246 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате сильных осадков на территории Закарпатской области состоялось подтопление 220 жилых домов, 982 дворов и 80 подвальных помещений в 8 районах края. Такие оперативные данные от УГСЧС в Закарпатской области по состоянию на 23.00 16 декабря, сообщает УНН.

Также остаются подтопленными 2405 гектаров сельхозугодий.

Кроме этого, подтоплено 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2100 метров (высота водяного покрова 10-20 см).

Отмечено, что жертв и пострадавших пока нет.

Подразделениями бассейнового управления водных ресурсов р. Тиса перекачано более 2,5 миллиона кубометров паводкового стока.

Для проведения аварийно-спасательных и противопаводковых работ привлечено 540 человек и 73 единицы техники.

Спасатели отмечают, что на территории Закарпатской области паводковая ситуация в верхних течениях рек Латорица, Тиса, Старая стабилизировалась и находится под контролем ГСЧС.

Как сообщал УНН, из-за паводка на Закарпатье эвакуировали почти полторы сотни человек.

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