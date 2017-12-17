Кількість підтоплених дворогосподарств збільшилася на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 17 грудня. УНН. Внаслідок сильних опадів на території Закарпатської області відбулось підтоплення 220 житлових будинків, 982 дворогосподарств та 80 підвальних приміщень у 8 районах краю. Такі оперативні дані від УДСНС у Закарпатській області станом на 23.00 16 грудня, повідомляє УНН.
Також залишаються підтопленими 2405 гектарів сільгоспугідь.
Окрім цього, підтоплено 8 ділянок автомобільних доріг загальною протяжністю 2100 метрів (висота водяного покрову 10-20 см).
Зазначено, що жертв та постраждалих наразі немає.
Підрозділами Басейнового управління водних ресурсів р. Тиса перекачано понад 2,5 мільйони кубометрів паводкового стоку.
Для проведення аварійно-рятувальних та протипаводкових робіт залучено 540 чоловік та 73 одиниці техніки.
Рятувальники наголошують, що на території Закарпатської області паводкова ситуація у верхніх течіях річок Латориця, Тиса, Стара стабілізувалася і перебуває на контролі ДСНС.
Як повідомляв УНН, через паводок на Закарпатті евакуювали майже півтори сотні людей.