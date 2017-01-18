Количество миллионеров лотереи "Лото-Забава" достигло 260 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Благодаря "Лото-Забава" в Украине появилось 260 лотерейных миллионеров, передает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".
"Лото-Забава" впервые была распространена оператором государственных лотерей "М.С.Л." в 1999 году. С тех пор счетчик "Лото-Забавы" насчитал 260 игроков, которые выиграли в лотерею более 1 млн грн. Стоит заметить, что только в 2016 году в Украине появилось таких двадцать миллионеров, а на прошлой неделе появился первый миллионер "Лото-Забавы" 2017 года.
Всего же за время своего существования "Лото-Забава" разыграла среди своих сторонников свыше 4 миллиардов гривен, десятки квартир в столице Украины и сотни автомобилей.
Кстати, в прошлом году "Лото-Забава" разыграла среди игроков 76 новых авто.
Победители "Лото-Забава" рассказывают, что выигранные средства помогли им начать собственный бизнес, дать образование детям, приобрести жилье и решить другие насущные жизненные проблемы.
Кроме того, часть средств от продажи лотерейных билетов направляется оператором государственных лотерей "М.С.Л." на социальную помощь.
Так, несколько лет назад "М.С.Л." построил ледовый комплекс "Льодограй" (Богуслав Киевской области) для зимних видов спорта. На сегодняшний день, ледовая арена пользуется популярностью не только среди местных жителей, но и среди профессиональных хоккейных команд, которые проводят там свои тренировки и соревнования.
"М.С.Л." также был признан самым крупным военным сбором в Украине.