Количество больных гриппом выросло в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. На 10% по сравнению с прошлой неделей выросло количество больных гриппом и ОРВИ в Ровенской области. За этот период заболели 5 244 человека, сообщил УНН заведующий отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз.
По его словам, эпидемический порог не превышен.
"Мы зафиксировали 452 случая на 100 тыс. населения. Из пораженных вирусом - 3 611 детей (68,9%). Госпитализировали 189 человек, из которых 136 - дети", - отметил В.Мороз.
До конца недели в аптеки области должна поступить вакцина против гриппа. Эпидемиологи отмечают, что этот метод профилактики в области используется недостаточно. В прошлом эпидсезоне в области вакцинировали лишь 2030 человек, что составляет 0,17% от всего населения. Ни один больной, который умер от осложнений пандемического гриппа типа А (Н1N1), а таких летальных случаев зафиксировали в прошлом году 15, не был вакцинирован против гриппа.
Напомним, как сообщал УНН, возросло количество больных гриппом в Одессе.