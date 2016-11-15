Кількість хворих на грип зросла на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. На 10% у порівнянні з попереднім тижнем зросла кількість хворих на грип і ГРВІ на Рівненщині. За цей період захворіло 5244 особи, повідомив УНН завідувач відділом епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Рівненського обласного лабораторного центру Віктор Мороз.
За його словами, епідемічний поріг не перевищено.
"Ми зафіксували 452 випадки на 100 тисяч населення. З уражених вірусом - 3611 дітей (68,9%). Госпіталізовано 189 осіб, з яких 136 - діти", - зазначив В.Мороз.
До кінця тижня в аптеки області має надійти вакцина проти грипу. Епідеміологи зауважують, що цей метод профілактики в області використовується недостатньо. У минулому епідсезоні в області вакциновано лише 2030 осіб, що складає 0,17% від всього населення. Жоден хворий, який помер від ускладнень пандемічного грипу типу А (Н1N1), а таких летальних випадків зафіксовано торік 15, не був вакцинований проти грипу.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, зросла кількість хворих на грип в Одесі.