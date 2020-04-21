Количество больных COVID-19 во Львовской области превысило 250 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области на 8:00 21 апреля 256 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского городского совета.
"Как сообщила Галина Слична, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 256 случаев инфицирования коронавируса, из них 10 - летальные", - говорится в сообщении.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1241 человек, госпитализированы - 306, на амбулаторном лечении - 935 человек, выписаны - 203 человека. Сейчас в больнице находится 100 человек, из них в реанимации - 2 человека, на аппаратные ИВЛ нет никого. В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 256 человек, 10 человек умерли. 26 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 76 ПЦР-тестов, из которых 3 - положительные.
Напомним, на утро 20 апреля в Украине было зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.