Кількість хворих COVID-19 на Львівщині перевищила 250 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Львові та на Львівщині на 8 годину 21 квітня 256 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міської ради.
"Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 256 випадків інфікування коронавірусом, з них 10 — летальні", - йдеться у повідомленні.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1241 особа, госпіталізовані — 306, на амбулаторному лікуванні — 935 осіб, виписані — 203 особи. Зараз у лікарні перебуває 100 осіб, з них в реанімації — 2 особи, на апаратні ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 256 осіб, 10 людей померло. 26 пацієнтів одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 76 ПЛР-тестів, з яких 3 — позитивні.
Нагадаємо, на ранок 20 квітня в Україні було зафіксовано 5710 випадків коронавірусу, 359 пацієнтів одужали.