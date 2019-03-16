Количество происшествий в российской авиации увеличилось на 27%

Согласно докладу Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиации), в прошлом году в России произошло 19 авиапроисшествий, в том числе девять катастроф с гибелью 104 человек. В 2017 году было зафиксировано 15 авиапроисшествий, включая семь катастроф, в которых погибли 25 человек.

Основными факторами, которые привели к инцидентам, стали потеря управления в полете, выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке и столкновения с землей или препятствиями в управляемом полете.

По данным Росавиации, в 2018 году российскими авиакомпаниями было перевезено свыше 116 миллионов пассажиров, и рост по сравнению с 2017 годом составил 10,6%.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала доклад о безопасности коммерческих перевозок в мире, в котором также говорится об увеличении числа авиапроисшествий в 2018 году.

По данным организации, в прошлом году по всему миру было зафиксировано 62 авиапроисшествия, включая 11 катастроф с гибелью 523 человек. В 2017 году произошло 46 авиапроисшествий, включая 6 катастроф с гибелью 19 человек.

При этом общий коэффициент аварийности (количество инцидентов на 1 млн рейсов) за последние пять лет продолжал улучшаться, следует из доклада.

В 2017 году специалисты IATA зафиксировали рекордно низкий показатель аварийности за всю историю наблюдений (1,11), в то время как в 2018-м он оставил 1,35.

"В прошлом году около 4,3 миллиарда пассажиров безопасно летали на 46,1 миллионах рейсов. 2018 год не был необычным, в отличие от 2017-го. При этом авиаперелеты в целом безопасны, и данные показывают, что они становятся еще более безопасными", - говорится в докладе.

Напомним, в Росии запретили полеты бомбардировщиков Ту-22М3 до выяснения причин авиакатастрофы, которая произошла сегодня в Мурманской области.