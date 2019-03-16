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Кількість інцидентів в російській авіації збільшилася на 27%

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Кількість інцидентів в російській комерційній авіації в 2018 році збільшилася на 27% в порівнянні з 2017 роком. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Кількість інцидентів в російській авіації збільшилася на 27%

Згідно з доповідю Федерального агентства повітряного транспорту Росії (Росавіації), в минулому році в Росії відбулося 19 авіапригод, в тому числі дев'ять катастроф із загибеллю 104 осіб. У 2017 році було зафіксовано 15 авіапригод, включаючи сім катастроф, в яких загинули 25 осіб.

Основними факторами, які привели до інцидентів, стали втрата управління в польоті, викочування літака за межі злітно-посадочної смуги при посадці і зіткнення із землею або перешкодами в керованому польоті.

За даними Росавіації, в 2018 році російськими авіакомпаніями було перевезено понад 116 мільйонів пасажирів, і зростання в порівнянні з 2017 роком склало 10,6%.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) опублікувала доповідь про безпеку комерційних перевезень в світі, в якому також йдеться про збільшення числа авіапригод в 2018 році.

За даними організації, в минулому році по всьому світу було зафіксовано 62 авіаподії, включаючи 11 катастроф з загибеллю 523 осіб. У 2017 році відбулося 46 авіапригод, включаючи 6 катастроф із загибеллю 19 осіб.

При цьому загальний коефіцієнт аварійності (кількість інцидентів на 1 млн рейсів) за останні п'ять років продовжував поліпшуватися, випливає з доповіді.

У 2017 році фахівці IATA зафіксували рекордно низький показник аварійності за всю історію спостережень (1,11), в той час як в 2018-му він залишив 1,35.

"У минулому році близько 4,3 мільярда пасажирів безпечно літали на 46,1 мільйонах рейсів. 2018 рік не був незвичайним, на відміну від 2017-го. При цьому авіаперельоти в цілому безпечні, і дані показують, що вони стають ще більш безпечними", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, У Росії заборонили польоти бомбардувальників Ту-22М3 до з'ясування причин авіакатастрофи, яка сталася сьогодні в Мурманської області.

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