Число госпитализированных с отравлением после свадьбы во Львове достигло 47 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Количество госпитализированных с отравлением после празднования свадьбы в ресторане во Львове достигло 47 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" города Львов. По состоянию на 7:00 12 июня госпитализированы 47 человек (из них 5 детей)", - сообщили в ведомстве.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, во Львове закрыли ресторан, где отравились люди.