Число госпитализированных с отравлением после свадьбы во Львове достигло 47 человек

"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" города Львов. По состоянию на 7:00 12 июня госпитализированы 47 человек (из них 5 детей)", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, во Львове закрыли ресторан, где отравились люди.