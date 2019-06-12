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Число госпитализированных с отравлением после свадьбы во Львове достигло 47 человек

Киев • УНН

 • 10871 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Количество госпитализированных с отравлением после празднования свадьбы в ресторане во Львове достигло 47 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Число госпитализированных с отравлением после свадьбы во Львове достигло 47 человек

"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" города Львов. По состоянию на 7:00 12 июня госпитализированы 47 человек (из них 5 детей)", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, во Львове закрыли ресторан, где отравились люди.

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