Кількість госпіталізованих з отруєнням після весілля у Львові сягнула 47 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Кількість госпіталізованих з отруєнням після святкування весілля у ресторані у Львові сягнула 47 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Протягом 9-10 червня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня перебували на весіллі у ресторані "Червона Рута" міста Львів. Станом на 7 годину 12 червня госпіталізовано 47 осіб (з них 5 дітей)", - повідомили у відомстві.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, у Львові закрили ресторан, де отруїлися люди.