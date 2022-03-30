Количество эвакуированных украинцев превысило миллион - ГСЧС

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"Проведена эвакуация населения общей численностью свыше 1 млн 57 тыс. человек, из них более 233 тыс. детей и свыше 7 тыс. лиц с инвалидностью", - указали в ГСЧС в Facebook.

Детали

ГСЧС также сообщила, что всего подразделениями осуществлено 1 тыс. 400 выездов, в том числе 430 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 27 человек, ликвидировано 217 пожаров, возникших в результате ведения боевых действий.

Пиротехниками ГСЧС обезврежено 654 взрывоопасных предмета, в том числе 4 авиабомбы, 20 кг взрывчатого вещества. Обследована территория площадью около 300 га.

Развернуто 70 палаток для обогрева и приема граждан, в которых в течение дня оказана помощь около 1 тыс. 300 лицам.

"В настоящее время обесточены 1 тыс. 428 населенных пунктов, из них частично - 32. Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено 6 генераторов ГСЧС, из них 3 для обеспечения электроэнергией больниц", - отметили в ГСЧС.

Дополнение

По оценке ООН, более 10 миллионов украинцев покинули свой дом с начала войны.