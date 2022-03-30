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Кількість евакуйованих українців перевищила мільйон - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Кількість евакуйованого населення в Україні на тлі війни, розпочатої рф, перевищила мільйон, майже чверть з них - діти, повідомили у ДСНС у середу, 30 березня, пише УНН.

Кількість евакуйованих українців перевищила мільйон - ДСНС

Цитата

"Проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 1 млн 57 тис. осіб, з них понад 233 тис. дітей та понад 7 тис. осіб з інвалідністю", - вказали у ДСНС у Facebook.

Деталі

ДСНС також повідомила, що загалом підрозділами здійснено 1 тис. 400 виїздів, у тому числі 430 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 27 осіб, ліквідовано 217 пожеж, що виникли внаслідок ведення бойових дій.

Піротехніками ДСНС знешкоджено 654 вибухонебезпечні предмети, у тому числі 4 авіабомби, 20 кг вибухової речовини. Обстежено територію площею близько 300 га.

Розгорнуто 70 наметів для обігріву та прийому громадян, у яких протягом дня надано допомогу близько 1 тис. 300 особам.

"На даний час знеструмлено 1 тис. 428 населені пункти із них частково 32. Для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 6 генераторів ДСНС, з них 3 для забезпечення електроенергією лікарень", - зазначили у ДСНС.

Доповнення

За оцінкою ООН, понад 10 мільйонів українців покинули свій дім з початку війни.

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