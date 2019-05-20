Несколько IT-компаний США свернули бизнес с Huawei вслед за Google
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Американские фирмы, работающие в сфере информационных технологий, заморозили поставки своих разработок и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
К Google присоединятся такие американские IT-компании, как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. На такие меры указанные компании пошли, как и в ситуации с Google, после того, как власти США приняли решение внести Huawei в черный список.
Напомним, корпорация Google прекратила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список.
15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводит режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.