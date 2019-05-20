Кілька IT-компаній США згорнули бізнес з Huawei слідом за Google
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Американські фірми, що працюють в сфері інформаційних технологій, заморозили поставки своїх розробок і програмного забезпечення китайській телекомунікаційній компанії Huawei. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
До Google приєднаються такі американські IT-компанії, як Intel, Qualcomm, Xilinx і Broadcom. На такі заходи зазначені компанії пішли, як і в ситуації з Google, після того, як влада США прийняла рішення внести Huawei в чорний список.
Нагадаємо, корпорація Google припинила бізнес-контакти з китайською телекомунікаційною компанією Huawei після того, як влада США прийняла рішення внести останню в чорний список.
15 травня президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від іноземних загроз. Пізніше стало відомо, що Міністерство торгівлі США прийняло рішення внести китайську компанію Huawei і пов’язані з нею юридичні особи в свій чорний список через загрозу національній безпеці, це рішення вступило в силу 17 травня.