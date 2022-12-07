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"Несколько дней": в ВСУ сообщили, сколько времени требует подготовка массированного ракетного удара

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Несколько дней, обычно до недели. Столько времени нужно врагу для подготовки массированного ракетного удара по Украине. Об этом в эфире Украинского радио рассказал полковник, начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает УНН.

Цитата

"В любом случае, это несколько дней, чтобы спланировать в экстренном режиме, в частности доставить ракеты к носителям, зарядить корабли или подвесить ракеты на самолеты. Кроме того, ракеты нужно изготавливать. Многие найденные обломки – это фактически ракеты с конвейера", – объяснил Игнат.

Он привел пример высокоточных ракет Х-101 – среди них были образцы, выпущенные осенью.

"россия использует ракеты "с колес". Поэтому вопрос, сколько еще таких массированных ударов будет", – отметил Игнат.

В то же время он подчеркнул, что нужно быть готовыми ко всему, ведь россияне будут использовать все свои возможности.

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Напомним, последний массированный удар по Украине произошел 5 декабря. В Воздушных силах сообщили, что всего оккупанты выпустили более 70 ракет. ПВО сбила более 60.

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