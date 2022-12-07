"Кілька днів": у ЗСУ повідомили, скільки часу потребує підготовка масованого ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Кілька днів, зазвичай до тижня. Стільки часу потрібно ворогу для підготовки масованого ракетного удару по Україні. Про це в ефірі Українського радіо розповів полковник, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє УНН.
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"У будь-якому випадку, це кілька днів, щоб спланувати в екстреному режимі, зокрема доставити ракети до носіїв, зарядити кораблі чи підвісити ракети на літаки. Крім того, ракети потрібно виготовляти. Чимало знайдених уламків – це фактично ракети з конвеєра", – пояснив Ігнат.
Він навів приклад високоточних ракет Х-101 – серед них були зразки, випущені восени.
"росія використовує ракети "з коліс". Тому питання, скільки ще таких масованих ударів буде", – зауважив Ігнат.
Водночас він наголосив, що потрібно бути готовими до всього, адже росіяни використовуватимуть усі свої можливості.
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Нагадаємо, останній масований удар по Україні відбувся 5 грудня. У Повітряних силах повідомили, що загалом окупанти випустили понад 70 ракет. ППО збила понад 60.