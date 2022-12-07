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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38347 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Повітряних Силах розповіли, які погодні умови заважають здійснити атаку дронів

У Повітряних Силах розповіли, які погодні умови заважають здійснити атаку дронів

Київ • УНН

 • 874912 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Росіяни і надалі атакуватимуть тим арсеналом, що у них є. Однак, є певні погодні умови, які перешкоджають проведенню атаки БПЛА. Які сама в ефірі Українського радіо розповів полковник, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє УНН.

Цитата

"Це поривчастий штормовий вітер, що може впливати на аеродинаміку та певні механізми цього літального апарату, а також обмерзання, коли льодова температура, та вологість", — пояснив Ігнат.

Водночас він додав, що слід бути готовими до всього.

"Будуть і дрони, і ракети, і літаки. Тому треба бути готовим, як сьогодні була готова протиповітряна оборона, яка знищила всі ці дрони-камікадзе", - наголосив військовий.

Він також нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки МОУ, росія замовила в Ірану 1750 БПЛА, 400 вже було випущено.

"Питання в тому, чи готовий Іран й надалі їх надавали росії. Тому будемо дивитися, чи є ці дрони, чи їх немає, чи буде активність. Завдання всіх Сил оборони — разом збивати цю нечисть, як-от сьогодні три дрони було збито ППО Сухопутних військ", - додав Ігнат.

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