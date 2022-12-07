В Воздушных Силах рассказали, какие погодные условия мешают осуществить атаку дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Россияне и дальше будут атаковать тем арсеналом, что у них есть. Однако есть определенные погодные условия, препятствующие проведению атаки БПЛА. Какие именно в эфире Украинского радио рассказал полковник, начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает УНН.
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"Это порывистый штормовой ветер, который может влиять на аэродинамику и определенные механизмы этого летательного аппарата, а также обледенение, когда ледяная температура и влажность", — объяснил Игнат.
В то же время он добавил, что нужно быть готовыми ко всему.
"Будут и дроны, и ракеты, и самолеты. Поэтому надо быть готовым, как сегодня была готова противовоздушная оборона, которая уничтожила все эти дроны-камикадзе", - подчеркнул военный.
Он также напомнил, что, по информации Главного управления разведки МОУ, россия заказала у Ирана 1750 БПЛА, 400 уже было выпущено.
"Вопрос в том, готов ли Иран и дальше их предоставлять россии. Поэтому будем смотреть, есть ли эти дроны, или их нет, будет ли активность. Задача всех Сил обороны — вместе сбивать эту нечисть, как сегодня три дрона были сбиты ПВО Сухопутных войск", - добавил Игнат.
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