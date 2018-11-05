Несколько автомобилей насмерть сбили пешехода в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Пешеход попал под колеса двух автомобилей в Житомирской области. От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
ДТП произошло 4 ноября около 18:50 на 24 км автодороги “Житомир — Черновцы”, неподалеку с. Рудня Почта.
“Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Coaster, 47-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в направлении г.Житомира, совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу не на пешеходном переходе. Мужчину от удара отбросило на полосу встречного движения, где его сбил автомобиль Mercedes Vito под управлением 46-летнего жителя Хмельницкого”, - проинформировали в полиции.
В результате аварии пешеход, 67-летний житель с. Рудня Почта, от полученных телесных повреждений погиб на месте.
“Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины”, — добавили в ГУНП.
Напомним, в центре Киева автомобиль патрульной полиции сбил пешехода, который перебегал дорогу.
Выяснилось, что экипаж патрульных направлялся на вызов, а мужчина, которого сбили правоохранители, по предварительной информации, убегал с места преступления после совершения грабежа.