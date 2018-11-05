Кілька автомобілів на смерть збили пішохода в Житомирській області
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Пішохід потрапив під колеса двох автомобілів у Житомирській області. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
ДТП сталася 4 листопада близько 18:50 на 24 км автодороги "Житомир – Чернівці", неподалік с.Рудня-Пошта.
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Toyota Coaster, 47-річний житель Хмельницької області, рухаючись у напрямку м.Житомира, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловіка від удару відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього здійснив наїзд автомобіль Mercedes Vito під керуванням 46-річного жителя м.Хмельницького", – проінформували в поліції.
Внаслідок аварії пішохід, 67-річний житель Рудні-Пошти, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.
"Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", – додали у ГУНП.
Нагадаємо, у центрі Києва автомобіль патрульної поліції збив пішохода, який перебігав дорогу.
З'ясувалося, що екіпаж патрульних прямував на виклик, а чоловік, якого збили правоохоронці, за попередньою інформацією, утікав з місця злочину після пограбування.