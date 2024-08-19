Киевскую область ночью враг атаковал дронами: обломки упали за пределами населенных пунктов
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО сбили вражеские цели, попаданий в объекты инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет, обломки упали вне населенных пунктов.
Ночью российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО сбили вражеские цели, попаданий в объекты инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет, обломки упали за пределами населенных пунктов, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Враг в очередной раз пытался атаковать ночью ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов
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