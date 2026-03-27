Киевская область выделяет рекордные 700 миллионов на ремонт дорог в 2026 году - ОВА
Киев • УНН
В Киевской области ликвидировали 25 тысяч квадратных метров ямочности и планируют ремонт трех мостов. Бюджет на содержание дорог вырос почти вдвое до 700 млн грн.
В 2026 году на эксплуатационное содержание дорог областного значения из бюджета Киевской области предусмотрено рекордные 700 млн грн - это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Детали
По его словам, сейчас на Киевщине активно продолжаются работы на дорогах областного значения. На учете находится более 6,3 тысячи километров таких дорог.
После зимнего периода основной акцент делаем на ликвидации аварийной ямочности. Сейчас к работам привлечено 20 дорожных бригад, которые работают в общинах Киевщины. По состоянию на сегодня ликвидировано около 25 тысяч квадратных метров ямочности, что составляет примерно 10% от всех наших планов на этот год
Он уточнил, что с улучшением погодных условий начались "более масштабные работы" - в частности, устройство ремонтных карт горячей асфальтобетонной смесью площадью до тысячи метров каждая. Параллельно проводится уборка обочин от пескосмета, обновление дорожных разметок, знаков, ликвидация сухостоев.
Отдельная задача - восстановление мостовых сооружений. В 2025 году на дорогах местного значения завершили восстановление двух мостов: через реку Здвиж на дороге Гостомель - Берестянка - Мирча и через реку Трубеж на дороге Калита - Бервица. ... Запланирован капитальный ремонт трех мостов: через реку Ирпень на дороге Яблоновка - Перевоз, мостового сооружения на дороге Лебедевка в Вышгородском районе, а также на дороге Васильков - Княжичи - Лука - Гореничи. Кроме этого, предусмотрено финансирование капитального ремонта худших отрезков дорог
Он добавил, что в целом в 2026 году на эти работы направлено дополнительно более 189 млн грн. Еще 570 млн грн на ремонт коммунальных дорог заложено в бюджетах общин.
Напомним
Кабинет министров распределил 12,6 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете на 2026 год, на ремонт и содержание дорог общего пользования.
Украине нужно 500 млн евро гарантий для дорог - Кулеба24.03.26, 13:01 • 3606 просмотров