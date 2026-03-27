Київщина виділяє рекордні 700 мільйонів на ремонт доріг у 2026 році - ОВА
Київ • УНН
На Київщині ліквідували 25 тисяч квадратних метрів ямковості та планують ремонт трьох мостів. Бюджет на утримання доріг зріс майже вдвічі до 700 млн грн.
У 2026 році на експлуатаційне утримання доріг обласного значення з бюджету Київської області передбачено рекордні 700 млн грн - це майже вдвічі більше, ніж торік. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, нині на Київщині активно тривають роботи на дорогах обласного значення. На обліку перебуває понад 6,3 тисячі кілометрів таких доріг.
Після зимового періоду основний акцент робимо на ліквідації аварійної ямковості. Наразі до робіт залучено 20 дорожніх бригад, які працюють у громадах Київщини. Станом на сьогодні ліквідовано близько 25 тисяч квадратних метрів ямковості, що складає приблизно 10% від усіх наших планів на цей рік
Він уточнив, що з покращенням погодних умов розпочалися "більш масштабні роботи" - зокрема, влаштування ремонтних карт гарячою асфальтобетонною сумішшю площею до тисячі метрів кожна. Паралельно проводиться прибирання узбіч від піскозмету, оновлення дорожніх розміток, знаків, ліквідація сухостоїв.
Окреме завдання - відбудова мостових споруд. У 2025 році на дорогах місцевого значення завершили відновлення двох мостів: через річку Здвиж на дорозі Гостомель - Берестянка - Мирча та через річку Трубіж на дорозі Калита - Бервиця. ... Заплановано капітальний ремонт трьох мостів: через річку Ірпінь на дорозі Яблунівка - Перевіз, мостової споруди на дорозі Лебедівка у Вишгородському районі, а також на дорозі Васильків - Княжичі - Лука - Гореничі. Окрім цього, передбачено фінансування капітального ремонту найгірших відрізків доріг
Він додав, що загалом у 2026 році на ці роботи спрямовано додатково понад 189 млн грн. Ще 570 млн грн на ремонт комунальних доріг закладено у бюджетах громад.
Нагадаємо
Кабінет міністрів розподілив 12,6 млрд гривень, передбачених у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування.
Україні потрібно 500 млн євро гарантій для доріг - Кулеба 24.03.26, 13:01 • 3606 переглядiв