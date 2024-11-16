Киевская область в очередной раз подверглась ночной атаке рф дронами: что известно о последствиях
Киев • УНН
Российские войска совершили очередную ночную атаку дронами на Киевскую область. В результате атаки лишь незначительно повреждено остекление двух квартир и балконов, пострадавших нет.
Очередную ночную атаку российских войск дронами пережила Киевская область, работала ПВО. В результате атаки рф лишь незначительно повреждено остекление двух квартир и балконов в одном из районов, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Враг ночью в очередной раз атаковал Киевскую область дронами. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. В одном из районов области в результате атаки незначительно повреждены остекление двух квартир и балконов", - написал Кравченко.
Оперативные группы, по его словам, продолжают фиксацию последствий ночной атаки.
Над Украиной сбили 53 из 83 дронов во время ночной атаки рф16 нояб. 2024, 07:19 • 8618 просмотров