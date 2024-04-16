Киевщина уже передала более 100 генераторов - Кравченко посетил Харьковскую область

Киевщина уже передала Харьковщине более 100 генераторов. Сбор помощи в рамках кампании "Подари свет Харькову" продолжается. Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, который посетил Харьковскую область, передает УНН.

"Посетил Харьковскую область. Привезли области сверхмощные генераторы. Ситуация на Харьковщине и в самом Харькове с электроснабжением остается крайне сложной. Несмотря на все трудности жизнь продолжается. Киевщина продолжает помогать Харьковщине. Вместе с районами, громадами, волонтерами, благотворителями передали более 100 генераторов различной мощности", - сообщил Кравченко на своей странице в Facebook.

По его словам, в рамках кампании "Подари свет Харькову" также отправили:

- павербанки

- зарядные станции

- топливо

Председатель Киевской ОВА обсудил потребности Харьковщины со своим коллегой - начальником Харьковской ОВА Олегом Синегубовым.

"В ближайшие дни Харьковщина получит еще очередную партию помощи, в том числе мощные генераторы", - резюмировал Кравченко.