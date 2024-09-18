Киевскую область ночью и утром российские войска в очередной раз атаковали ударными дронами, силы ПВО сбили цели, попаданий в объекты инфраструктуры не допущено, пострадавших нет, обломки упали вне населенных пунктов, сообщил в среду в Facebook глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Ночью и утром враг атаковал Киевскую область ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности. В одном из районов ликвидирован пожар сухой травы - написал Кравченко.

Оперативные службы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

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