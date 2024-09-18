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Київщина знову зазнала ворожої атаки дронів: відпрацювала ППО, уламки впали поза населеними пунктами

Київщина знову зазнала ворожої атаки дронів: відпрацювала ППО, уламки впали поза населеними пунктами

Київ • УНН

 • 13741 перегляди

Уночі та зранку ворог атакував Київську область ударними дронами. Сили ППО збили цілі, влучань в об'єкти не допущено, постраждалих немає. Уламки впали поза населеними пунктами.

Київську область уночі та зранку російські війська вчергове атакували ударними дронами, сили ППО збили цілі, влучань в об'єкти інфраструктури не допущено, постраждалих немає, уламки впали поза населеними пунктами, повідомив у середу у Facebook голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

Вночі та зранку ворог атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. В одному з районів ліквідована пожежа сухої трави

- написав Кравченко.

Оперативні служби, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

рф атакувала об'єкти енергетики Сум "шахедами" вночі, у регіоні знищили 16 дронів - ОВА18.09.24, 08:25 • 13520 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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