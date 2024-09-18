Київщина знову зазнала ворожої атаки дронів: відпрацювала ППО, уламки впали поза населеними пунктами
Київ • УНН
Уночі та зранку ворог атакував Київську область ударними дронами. Сили ППО збили цілі, влучань в об'єкти не допущено, постраждалих немає. Уламки впали поза населеними пунктами.
Київську область уночі та зранку російські війська вчергове атакували ударними дронами, сили ППО збили цілі, влучань в об'єкти інфраструктури не допущено, постраждалих немає, уламки впали поза населеними пунктами, повідомив у середу у Facebook голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
Вночі та зранку ворог атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. В одному з районів ліквідована пожежа сухої трави
Оперативні служби, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.
рф атакувала об'єкти енергетики Сум "шахедами" вночі, у регіоні знищили 16 дронів - ОВА18.09.24, 08:25 • 13520 переглядiв