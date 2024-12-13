Киевщина передала 81 сертификат на жилье ветеранам и членам их семей

Государство продолжает поддерживать тех, кто защищает независимость и целостность страны. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко вместе с заместителем министра по делам ветеранов Русланом Приходько вручили 81 денежный сертификат на жилье нашим защитникам, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Это жители Киевщины, которые находились на квартирном учете, однако до сих пор не имели собственного жилья. Сегодня от многих наших защитников услышал, что им не верится, что наконец будут иметь свое жилье. В такие моменты радуюсь, что можем поддерживать тех, кто защищает страну. Всего в этом году Киевщина получила из государственного бюджета более 1,1 млрд грн субвенции на приобретение 478 квартир для наших защитников и членов их семей. И это вдвое больше, чем в прошлом году", - рассказал Кравченко.

В ближайшее время сертификаты получат и другие ветераны.

Начальник Киевской ОВА отметил, что поддержка ветеранов - один из пунктов Плана внутренней устойчивости, представленного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Совместно с Министерством по делам ветеранов КОВА активно реализует ветеранскую политику.

Жилье ветераны будут выбирать самостоятельно. Оно может быть как на вторичном, так и на первичном рынке, при условии введения его в эксплуатацию.

Киевщина активно привлекает и благотворителей к обеспечению жильем ветеранов. В нашем регионе при поддержке ФК "Колос Ковалевка" и благотворительного фонда Андрея Засухи построен инклюзивный городок для защитников на 59 домов. Это первый такой комплекс в Украине. Жилье для членов семей ветеранов выделил американский благотворитель Делл Лой Хансен.

"Поблагодарил всех Героев и Героинь за отвагу и самопожертвование. Работаем дальше, чтобы каждый, кто защищает нашу страну, почувствовал поддержку и получил достойные условия для жизни. Потому что это не просто о просто о квадратных метрах. Это - символ заботы и благодарности о каждом, благодаря кому у Украины есть независимое будущее", - добавил он.

В 2024 году на приобретение жилья по трем бюджетным программам Министерством по делам ветеранов Украины предусмотрено 5,7 млрд грн. Это дает возможность обеспечить жильем почти 2500 ветеранов войны и членов их семей.

Кроме того, в октябре Правительство выделило дополнительно 241,6 млн. грн для выплаты денежной компенсации 119 лицам с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других государств и членам семей погибших ветеранов войны.

В ноябре Правительством дополнительно выделено более 4,1 млрд грн на компенсацию для приобретения жилья ветеранам войны в 2024 году. Это позволит обеспечить выплату денежной компенсации для приобретения жилья еще 1836 ветеранам войны. Из них - 388 лицам с инвалидностью I-II группы и членам семей погибших ветеранов войны, а также 1448 ветеранам-внутренне перемещенным лицам.

Министерство по делам ветеранов направляет в областные бюджеты и бюджет города Киева часть жилищных субвенций на выплату денежной компенсации на приобретение жилья ветеранам и членам их семей.