Киевщина передала 81 сертификат на жилье ветеранам и членам их семей

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
13:15 • 33584 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
12:20 • 82324 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
12:17 • 62713 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 105425 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 117581 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 128783 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 131768 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135077 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203469 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150493 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

 • 59749 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

 • 84569 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

 • 89085 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

 • 75308 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 43687 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

15:04 • 23242 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

13:47 • 33515 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

12:20 • 82312 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 105422 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 129186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

15:13 • 7442 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

15:12 • 7451 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

13:26 • 14576 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 43687 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

 • 75308 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Киевщина передала 81 сертификат на жилье ветеранам и членам их семей

Киевщина передала 81 сертификат на жилье ветеранам и членам их семей

Киев  •  УНН

 • 1331 просмотра

Read in English

На Киевщине вручили 81 денежный сертификат на жилье защитникам Украины. В 2024 году государство планирует выделить 5,7 млрд грн для обеспечения жильем около 2500 ветеранов войны.

Государство продолжает поддерживать тех, кто защищает независимость и целостность страны. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко вместе с заместителем министра по делам ветеранов Русланом Приходько вручили 81 денежный сертификат на жилье нашим защитникам, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Это жители Киевщины, которые находились на квартирном учете, однако до сих пор не имели собственного жилья. Сегодня от многих наших защитников услышал, что им не верится, что наконец будут иметь свое жилье. В такие моменты радуюсь, что можем поддерживать тех, кто защищает страну. Всего в этом году Киевщина получила из государственного бюджета более 1,1 млрд грн субвенции на приобретение 478 квартир для наших защитников и членов их семей. И это вдвое больше, чем в прошлом году", - рассказал Кравченко.

В ближайшее время сертификаты получат и другие ветераны.

Начальник Киевской ОВА отметил, что поддержка ветеранов - один из пунктов Плана внутренней устойчивости, представленного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Совместно с Министерством по делам ветеранов КОВА активно реализует ветеранскую политику.

Жилье ветераны будут выбирать самостоятельно. Оно может быть как на вторичном, так и на первичном рынке, при условии введения его в эксплуатацию.

Киевщина активно привлекает и благотворителей к обеспечению жильем ветеранов. В нашем регионе при поддержке ФК "Колос Ковалевка" и благотворительного фонда Андрея Засухи построен инклюзивный городок для защитников на 59 домов. Это первый такой комплекс в Украине. Жилье для членов семей ветеранов выделил американский благотворитель Делл Лой Хансен.

"Поблагодарил всех Героев и Героинь за отвагу и самопожертвование. Работаем дальше, чтобы каждый, кто защищает нашу страну, почувствовал поддержку и получил достойные условия для жизни. Потому что это не просто о просто о квадратных метрах. Это - символ заботы и благодарности о каждом, благодаря кому у Украины есть независимое будущее", - добавил он.

В 2024 году на приобретение жилья по трем бюджетным программам Министерством по делам ветеранов Украины предусмотрено 5,7 млрд грн. Это дает возможность обеспечить жильем почти 2500 ветеранов войны и членов их семей.

Кроме того, в октябре Правительство выделило дополнительно 241,6 млн. грн для выплаты денежной компенсации 119 лицам с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других государств и членам семей погибших ветеранов войны.

В ноябре Правительством дополнительно выделено более 4,1 млрд грн на компенсацию для приобретения жилья ветеранам войны в 2024 году. Это позволит обеспечить выплату денежной компенсации для приобретения жилья еще 1836 ветеранам войны. Из них - 388 лицам с инвалидностью I-II группы и членам семей погибших ветеранов войны, а также 1448 ветеранам-внутренне перемещенным лицам.

Министерство по делам ветеранов направляет в областные бюджеты и бюджет города Киева часть жилищных субвенций на выплату денежной компенсации на приобретение жилья ветеранам и членам их семей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киевская область
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев