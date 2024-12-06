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Киевская область передала 20 пикапов 72-й бригаде - Кравченко

Киевская область передала 20 пикапов 72-й бригаде - Кравченко

Киев  •  УНН

 • 5157 просмотра

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Община Белой Церкви приобрела 20 пикапов Toyota Hilux для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Также военным передали партию дронов и генераторы.

20 пикапов Toyota Hilux, приобретенные за счет громады Белой Церкви, были переданы 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

"Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, передали 20 мощных дизельных полноприводных пикапов Toyota Hilux нашим защитникам. Эти автомобили отправились в славную 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев. Машины приобретены за счет громады Белой Церкви", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что потребность в автомобилях на фронте остается чрезвычайно острой – они спасают жизни, помогают выполнять боевые задачи и обеспечивать логистику в самых сложных условиях. От этого зависит успех операций и жизнь наших защитников.

"Передали также нашим защитникам партию дронов и генераторы. Совместными усилиями с громадами Киевщины мы не останавливаемся в помощи военным. Грузовики MAN, пикапы, FPV-дроны, Мавики 3T, системы РЭБ – это то, что постоянно передаем нашим защитникам, исходя из их насущных потребностей", - добавил Кравченко.

Напомним

Неизвестные лица от имени главы Киевской ОГА Руслана Кравченко пытаются выманить деньги у предпринимателей области. КОГА официально не собирает денежную помощь для ВСУ, а сотрудничает только через предоставление техники и услуг.

Павел Башинский

Павел Башинский

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