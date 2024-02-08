Киево-Печерской лавре официально выделили землю: не была оформлена более 30 лет

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" получил земельные участки в постоянное пользование, после более 30 лет, когда земля, где располагаются памятники национального и мирового значения, не была оформлена в соответствии с законами Украины, сообщили в МКИП в четверг, пишет УНН.

Детали

"Киевский городской совет принял решение о предоставлении Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" земельных участков в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания объектов на ул. Лаврской, 9", - сообщили в министерстве в соцсетях.

В МКИП отметили, что более 30 лет земля, на которой располагаются памятники национального и мирового значения, не были оформлены в соответствии с законами Украины. "Лавра понесла серьезные потери. В частности в результате незаконной застройки и нецелевого использования земли", - отметили в ведомстве.

Как указано, попыток отвести земельные участки заповеднику было несколько, но до логического завершения, то есть до утверждения проекта землеустройства, дело не доходило. "Наконец такой проект разработали", - отметили в МКИП.

Поэтому, как отмечается, Киевский городской совет своим решением завершил длительный процесс упорядочения земельной документации заповедника. "Сейчас памятник культурного наследия, занесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, будет более защищенным", - подытожили в МКИП.

Киево-Печерская лавра переходит на Новоюлианский календарь