Києво-Печерській лаврі офіційно виділили землю: не була оформлена понад 30 років
Київ • УНН
Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" надали в постійне користування земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти всесвітньої спадщини, після більш ніж 30 років без такого рішення.
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" отримав земельні ділянки у постійне користування, після понад 30 років, коли земля, де розташовуються памʼятки національного та світового значення, не були оформлені відповідно до законів України, повідомили у МКІП у четвер, пише УНН.
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"Київська міська рада ухвалила рішення про надання Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" земельних ділянок у постійне користування для експлуатації та обслуговування об’єктів на вул. Лаврській, 9", - повідомили у міністерстві у соцмережах.
У МКІП зауважили, що понад 30 років земля, на якій розташовуються памʼятки національного та світового значення, не були оформлені відповідно до законів України. "Лавра зазнала серйозних втрат. Зокрема в результаті незаконної забудови та нецільового використання землі", - зазначили у відомстві.
Як вказано, спроб відвести земельні ділянки заповіднику було кілька, але до логічного завершення, тобто до затвердження проєкту землеустрою, справа не доходила. "Нарешті такий проєкт розробили", - наголосили у МКІП.
Тож, як зазначається, Київська міська рада своїм рішенням завершила тривалий процес впорядкування земельної документації заповідника. "Наразі пам'ятка культурної спадщини, що занесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, буде більш захищеною", - підсумували у МКІП.
Києво-Печерська лавра переходить на Новоюліанський календар12.11.23, 16:22 • 107196 переглядiв