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Киевлянина, застрелившего пенсионера на АЗС, отправили на принудительное лечение

Киев • УНН

 • 22729 просмотра

Суд принял решение о принудительном лечении 41-летнего киевлянина, застрелившего 65-летнего пенсионера на АЗС. Мужчина страдает психическими расстройствами и нуждается в строгом наблюдении.

Киевлянина, застрелившего пенсионера на АЗС, отправили на принудительное лечение

По решению суда киевлянина, который стрелял в пенсионера на АЗС, будут лечить в психбольнице со строгим надзором, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Судом к 41-летнему мужчине применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим надзором", - сообщили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования, как указано, проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что киевлянин, который стрелял в пенсионера, как на момент совершения преступления, так и после него не может осознавать свои действия и управлять ими. Также установлено, что с 2012 года он периодически проходил лечение в медицинских учреждениях, где оказывают психиатрическую помощь.

Мужчина все это время находится под стражей в специализированном медицинском учреждении, сказали в прокуратуре.

Суть дела

18 сентября 2024 года на АЗС на Кольцевой дороге мужчина с ружьем подошел к 65-летнему пенсионеру, который собирался сесть в собственный автомобиль. После короткого диалога он совершил смертельный выстрел в голову владельца машины, забрал ключи от автомобиля, личные вещи и уехал с места преступления. Никаких мотивов или объяснений своим поступкам мужчина не предоставил.

Ранее

В суд направили ходатайство о принудительном лечении мужчины, который убил 65-летнего пенсионера на автозаправке в Киеве.

Юлия Шрамко

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