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Киянина, який застрелив пенсіонера на АЗС, відправили на примусове лікування

Київ • УНН

 • 22750 перегляди

Суд ухвалив рішення про примусове лікування 41-річного киянина, який застрелив 65-річного пенсіонера на АЗС. Чоловік страждає на психічні розлади та потребує суворого нагляду.

Киянина, який застрелив пенсіонера на АЗС, відправили на примусове лікування

За рішенням суду киянина, який стріляв в пенсіонера на АЗС, лікуватимуть у психлікарні з суровим наглядом, повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Судом до 41-річного чоловіка застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги с суворим наглядом", - повідомили у прокуратурі.

Під час досудового розслідування, як вказано, проведено судово-психіатричну експертизу, яка підтвердила, що киянин, який стріляв у пенсіонера, як на момент вчинення злочину, так і після нього не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Також встановлено, що з 2012 року він періодично проходив лікування у медичних закладах, де надають психіатричну допомогу.

Чоловік весь цей час перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі, сказали у прокуратурі.

Суть справи

18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі чоловік з рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, який збирався сісти у власний автомобіль. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, забрав ключі від автомобіля, особисті речі та поїхав з місця злочину. Жодних мотивів чи пояснень своїм вчинкам чоловік не надав.

Раніше

До суду скерували клопотання про примусове лікування чоловіка, який убив 65-річного пенсіонера на автозаправці в Києві.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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