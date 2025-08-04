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Киевлянин угрожал охраннику ЖК гранатой и пистолетом, его задержали - полиция

Киев • УНН

 • 638 просмотра

В Киеве задержан 37-летний мужчина, который угрожал охраннику ЖК гранатой и пистолетом. Во время обыска его квартиры изъяты еще две гранаты, патроны и магазины к автомату Калашникова.

Киевлянин угрожал охраннику ЖК гранатой и пистолетом, его задержали - полиция

В Киеве мужчина угрожал охраннику ЖК гранатой и пистолетом, его задержали, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Полицейские задержали мужчину, который угрожал охраннику столичного ЖК гранатой и пистолетом. 37-летний киевлянин находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить мотив своего поступка, а также происхождение оружия

- рассказали в полиции.

Детали

Инцидент произошел на днях. Охранник одного из столичных жилых комплексов в Дарницком районе сообщил в полицию о местном жителе, который вел себя агрессивно. "Мужчина громко кричал, употреблял нецензурную лексику, а также угрожал пистолетом", - рассказали в полиции.

На месте полиция задержала 37-летнего безработного киевлянина. Как указано, "последний находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог адекватно объяснить свои действия".

Во время обыска следователи изъяли у нарушителя боевую гранату и пистолет. Кроме того, как указано, во время обыска его жилища следователи изъяли еще две гранаты и около 300 патронов и четыре магазина к автомату Калашникова. Происхождение оружия и боеприпасов, а также цель их хранения сейчас выясняется.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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Юлия Шрамко

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