Киянин погрожував охоронцю ЖК гранатою і пістолетом, його затримали - поліція

У Києві чоловік погрожував охоронцю ЖК гранатою й пістолетом, його затримали, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.

Поліцейські затримали чоловіка, який погрожував охоронцю столичного ЖК гранатою й пістолетом. 37-річний киянин перебував напідпитку та не зміг пояснити мотив свого вчинку, а також походження зброї - розповіли у поліції.

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Інцидент стався днями. Охоронець одного зі столичних житлових комплексів у Дарницькому районі повідомив у поліцію про місцевого мешканця, який поводився агресивно. "Чоловік голосно кричав, вживав нецензурну лексику, а також погрожував пістолетом", - розповіли у поліції.

На місці поліція затримала 37-річного безробітного киянина. Як вказано, "останній перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння й не зміг адекватно пояснити свої дії".

Під час обшуку слідчі вилучили у порушника бойову гранату та пістолет. Окрім того, як вказано, під час обшуку його оселі слідчі вилучили ще дві гранати та близько 300 набоїв та чотири магазини до автомата Калашникова. Походження зброї та боєприпасів, а також мета їх зберігання наразі з’ясовується.

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне зберігання зброї та боєприпасів). Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

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